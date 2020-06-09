В Башкирии попал в реанимацию ребенок, двое суток бродивший по лесу

В пресс-службе минздрава Башкирии сообщили о состоянии здоровья шестилетнего мальчика из Салаватского района, которые более двух суток в одиночестве бродил по лесу.

По данным ведомства, мальчик поступил в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Малоязовской центральной районной больницы поздно вечером 7 июня. 8 июня врачи оценили состояние ребенка как стабильно тяжелое, ближе к средней степени тяжести. Мальчик в сознании, ест и пьет нормально.

Напомним, шестилетний мальчик пропал 5 июня в селе Урмантау Салаватского района. Родители обратились в полицию после того, как не смогли найти ребенка самостоятельно. Региональное управление СК возбудило по факту исчезновения мальчика уголовное дело.

К поискам привлекли более 200 человек, а также вертолет, беспилотные летательные аппараты, квадроциклы и водный транспорт. Нашли мальчика только поздно вечером 7 июня в лесу между двумя деревнями.