Новости

МИД: РФ за мирный диалог по Арктике, но готова защищать свои интересы 21:13
В деле генерал-майора из Саратова суд не нашел преступления 21:09
Власти Москвы озвучили требования к парикмахерским 21:04
В МИД РФ призвали США снизить накал вокруг "российского вмешательства" 20:56
Границы Кубы останутся закрытыми для туристов до августа 20:34
Крымские экологи зафиксировали рекордное число выбросов дельфинов 20:31
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса 20:08
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти в 2020 году 19:44
Пенсионерам с севера компенсируют поездку на отдых по электронным билетам 19:42
Минск подтвердил заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО 19:18
На пруду в Москве спасли тонувшую женщину 18:47
Стартовало производство продолжения "Человек-паука: Через вселенные" 18:37
Медведев: Иностранцы совершили в РФ почти 15 тысяч преступлений в этом году 18:28
Польские верующие собирают деньги на обращение к Папе Римскому через газету 18:24
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию 18:23
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза 18:18
В проекте RT разобрали тонкости американского акцента 18:16
Врач рассказала, что пить утром и вечером при проблемах с кишечником 18:15
Российские исследователи обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину 18:13
В Череповце вандалам запретили гулять по ночам и посещать кинотеатры 18:12
Астрономы выяснили, почему "ползают" огромные камни на Луне 18:12
"Ослеплен безнаказанностью": Никита Михалков об инциденте с Ефремовым 18:11
Огромная 8000-летняя треугольная платформа найдена на Ближнем Востоке 18:10
Георадар показал, как выглядел лежащий под землей древний город 18:08
В организме Михаила Ефремова нашли наркотики 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 21:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В деле генерал-майора из Саратова суд не нашел преступления

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове судья Волжского суда Никита Вдовин во вторник полностью оправдал генерал-майора, бывшего руководителя регионального главка МЧС Игоря Качева, обвинявшегося в превышении должностных полномочий.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Судьям предпишут ориентироваться на прецеденты Верховного суда

Уголовное дело в отношении руководителя регионального управления МЧС было возбуждено следователем управления ФСБ по Саратовской области в конце ноября 2018 года.

В вину генерал-майору поставили события 2016 года, тогда проводился ремонт трех пожарных машин. По версии следствия, хотя ремонт не был выполнен полностью, генерал оказывал давление на начальников противопожарных отрядов, чтобы те подписали акты выполненных работ.

Сразу после возбуждения уголовного дела Игорь Качев признал свою вину. Впоследствии в суде он заявил, что сделал это, желая защитить своих подчиненных. Следствие не стало заключать генерала под стражу, в качестве меры пресечения ему была назначена подписка о невыезде. В дальнейшем через суд следствие добилось отстранения Игоря Качева от должности, чтобы он не мог оказывать давления на своих подчиненных, проходивших свидетелями по делу.

По материалам дела 2 августа 2016 года по итогам проведенных аукционов организация "Альфа-инжиниринг" заключила с третьим и шестым отрядами противопожарной службы госконтракты на капремонт трех пожарных машин на 6,2 миллиона рублей. Ремонт должны были выполнить за 30 суток. Для выполнения этих работ коммерческая организация привлекла на условиях субподряда Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Саратовской области, подчиняющейся ГУ МЧС. В результате за один месяц машины не отремонтировали. После этого начальник управления МЧС начал уговаривать начальников отрядов подписать акты выполненных работ и перечислить деньги, пообещав, что ремонт будет выполнен.

Как рассказал в суде бывший командир одного из отрядов Андрей Матвеев, требования о подписании договоров в жесткой и грубой форме ему предъявлял заместитель Качева Борис Осипов, ссылаясь на руководителя ГУ МЧС. Сам же Качев разговаривал спокойно и пытался убедить его подписать договор, мотивируя это интересами подрядной организации, подведомственной ГУ МЧС.

В суде также была представлена запись телефонного разговора Качева с начальником другого отряда Олегом Хамбиковым, полученная в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками спецслужбы. Собеседники обсуждали ситуацию с ремонтом техники, однако требований немедленно подписать акт приема работ Качев в ходе этой беседы также не высказывал.

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

К 20 сентября 2016 года начальники отрядов подписали акты выполненных работ, после этого перечислили деньги, причем субподрядной организации из этой суммы досталось 4 миллиона 574 тысячи рублей.

В октябре-ноябре этого же года пожарные машины были, наконец, отремонтированы, впоследствии, правда, выяснилось, что некоторые детали на них не заменили. Сотрудники противопожарных отрядов, принимавшие машины, объяснили, что не смогли этого сразу обнаружить.

Гособвинители посчитали, что в ходе суда вина генерал-майора полностью доказана и потребовали приговорить Игоря Качева к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и возмещению причиненного вреда в сумме всех госконтрактов в 6,2 миллиона рублей

В свою очередь адвокаты экс-руководителя ГУ МЧС в суде утверждали, что состава уголовного преступления в действиях их подзащитного не было. Начальники противопожарных отрядов, хотя и подчинялись руководству ГУ МЧС, представляли организации, являвшиеся самостоятельными юрлицами. Кроме того, они были сами заинтересованы в скорейшем подписании актов о завершении работ, поскольку собирались в отпуск.

- Работы по ремонту техники, хотя и с пропуском сроков, были выполнены, таким образом ущерб не причинен, - говорит адвокат Нина Царева.

Наконец, по мнению защитников, в настоящее время уже просто невозможно установить насколько качественно и полно были отремонтированы машины, поскольку между ремонтом и возбуждением уголовного дела прошло значительное время, когда эта техника эксплуатировалась.

Суд оштрафовал экс-министра спорта Ставрополья

Судья в своем решении, в общем, с доводами защиты согласился. В решении суда подчеркивается, что ремонт был проведен и за время гарантийного срока в полтора года претензий к нему не возникало

Тем не менее, суд отметил, что ремонт был проведен с выявленными впоследствии недостатками - не все детали заменили на новые. Однако причинно-следственной связи между указанием Качева подписать акты выполненных работ до их фактического окончания и с тем, что эти работы были проведены не полностью, судья … не увидел.

- Причинение Качевым государству имущественного вреда на сумму 6,2 миллиона рублей не нашло своего подтверждения, он был оправдан в связи с отсутствием состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, - сообщает пресс-служба Волжского районного суда Саратова.

В областной прокуратуре корреспонденту "РГ" сообщили, что намерены изучить приговор.

- После этого будет принято решение, будет ли гособвинение его обжаловать, - заявила старший помощник прокурора области Татьяна Казаченко.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию
В МИД рассказали о состоянии российско-американских отношений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжих
Видео: В Москве полиция накрыла антикарантинную вечеринку
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир