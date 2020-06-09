В деле генерал-майора из Саратова суд не нашел преступления

В Саратове судья Волжского суда Никита Вдовин во вторник полностью оправдал генерал-майора, бывшего руководителя регионального главка МЧС Игоря Качева, обвинявшегося в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело в отношении руководителя регионального управления МЧС было возбуждено следователем управления ФСБ по Саратовской области в конце ноября 2018 года.

В вину генерал-майору поставили события 2016 года, тогда проводился ремонт трех пожарных машин. По версии следствия, хотя ремонт не был выполнен полностью, генерал оказывал давление на начальников противопожарных отрядов, чтобы те подписали акты выполненных работ.

Сразу после возбуждения уголовного дела Игорь Качев признал свою вину. Впоследствии в суде он заявил, что сделал это, желая защитить своих подчиненных. Следствие не стало заключать генерала под стражу, в качестве меры пресечения ему была назначена подписка о невыезде. В дальнейшем через суд следствие добилось отстранения Игоря Качева от должности, чтобы он не мог оказывать давления на своих подчиненных, проходивших свидетелями по делу.

По материалам дела 2 августа 2016 года по итогам проведенных аукционов организация "Альфа-инжиниринг" заключила с третьим и шестым отрядами противопожарной службы госконтракты на капремонт трех пожарных машин на 6,2 миллиона рублей. Ремонт должны были выполнить за 30 суток. Для выполнения этих работ коммерческая организация привлекла на условиях субподряда Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Саратовской области, подчиняющейся ГУ МЧС. В результате за один месяц машины не отремонтировали. После этого начальник управления МЧС начал уговаривать начальников отрядов подписать акты выполненных работ и перечислить деньги, пообещав, что ремонт будет выполнен.

Как рассказал в суде бывший командир одного из отрядов Андрей Матвеев, требования о подписании договоров в жесткой и грубой форме ему предъявлял заместитель Качева Борис Осипов, ссылаясь на руководителя ГУ МЧС. Сам же Качев разговаривал спокойно и пытался убедить его подписать договор, мотивируя это интересами подрядной организации, подведомственной ГУ МЧС.

В суде также была представлена запись телефонного разговора Качева с начальником другого отряда Олегом Хамбиковым, полученная в результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками спецслужбы. Собеседники обсуждали ситуацию с ремонтом техники, однако требований немедленно подписать акт приема работ Качев в ходе этой беседы также не высказывал.

К 20 сентября 2016 года начальники отрядов подписали акты выполненных работ, после этого перечислили деньги, причем субподрядной организации из этой суммы досталось 4 миллиона 574 тысячи рублей.

В октябре-ноябре этого же года пожарные машины были, наконец, отремонтированы, впоследствии, правда, выяснилось, что некоторые детали на них не заменили. Сотрудники противопожарных отрядов, принимавшие машины, объяснили, что не смогли этого сразу обнаружить.

Гособвинители посчитали, что в ходе суда вина генерал-майора полностью доказана и потребовали приговорить Игоря Качева к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и возмещению причиненного вреда в сумме всех госконтрактов в 6,2 миллиона рублей

В свою очередь адвокаты экс-руководителя ГУ МЧС в суде утверждали, что состава уголовного преступления в действиях их подзащитного не было. Начальники противопожарных отрядов, хотя и подчинялись руководству ГУ МЧС, представляли организации, являвшиеся самостоятельными юрлицами. Кроме того, они были сами заинтересованы в скорейшем подписании актов о завершении работ, поскольку собирались в отпуск.

- Работы по ремонту техники, хотя и с пропуском сроков, были выполнены, таким образом ущерб не причинен, - говорит адвокат Нина Царева.

Наконец, по мнению защитников, в настоящее время уже просто невозможно установить насколько качественно и полно были отремонтированы машины, поскольку между ремонтом и возбуждением уголовного дела прошло значительное время, когда эта техника эксплуатировалась.

Судья в своем решении, в общем, с доводами защиты согласился. В решении суда подчеркивается, что ремонт был проведен и за время гарантийного срока в полтора года претензий к нему не возникало

Тем не менее, суд отметил, что ремонт был проведен с выявленными впоследствии недостатками - не все детали заменили на новые. Однако причинно-следственной связи между указанием Качева подписать акты выполненных работ до их фактического окончания и с тем, что эти работы были проведены не полностью, судья … не увидел.

- Причинение Качевым государству имущественного вреда на сумму 6,2 миллиона рублей не нашло своего подтверждения, он был оправдан в связи с отсутствием состава преступления, за ним признано право на реабилитацию, - сообщает пресс-служба Волжского районного суда Саратова.

В областной прокуратуре корреспонденту "РГ" сообщили, что намерены изучить приговор.

- После этого будет принято решение, будет ли гособвинение его обжаловать, - заявила старший помощник прокурора области Татьяна Казаченко.