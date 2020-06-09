Разлившееся в Норильске топливо преодолело боновые заграждения

Разлившееся в Норильске топливо распространилось за боновые заграждения. Их установили на реках Таймыра после аварии на местной нефтебазе. Ситуацию прокомментировала замминистра экологии региона Юлия Гуменюк.

"В ручье Безымянный, который ближе всего к месту разлива, концентрация нефтепродуктов достигает 1100 ПДК. На реке Амбарная за бонами концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК. Боны пока неэффективная мера для того, чтобы исключить загрязнение водного объекта. Либо их ставили уже после того, как основное пятно прошло", - цитирует замминистра издание "Коммерсант".

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разлилось около 21 тысячи дизельного топлива. По факту ЧС федерального масштаба, Главное следственное управление СКР рассматривает три уголовных дела по статьям о загрязнении воды, порче земли и халатности из-за несвоевременного информирования об аварии. Последнее обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3. Окончательная причина, почему прохудился огромный резервуар и произошел разлив нефтепродуктов, еще не названа.