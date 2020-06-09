Суд отправил в СИЗО подростка, задержанного за изготовление бомбы

Один из задержанных красноярских подростков заключен в СИЗО, два других признали вину и помещены под домашний арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ Красноярского края.

Напомним, СК по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, которые подозреваются в обучении террористической деятельности. Уточняется, что они являются сторонниками анархистского движения.

По версии следствия, они читали запрещенную литературу, просматривали видео, где рассказывалось, как изготавливать бомбы и практиковались в этой деятельности в заброшенном доме.