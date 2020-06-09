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09.06.2020 18:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Боны не удержали?

Топливо все-таки попало в озеро под Норильском
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Норильск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8178)
В Заполярье продолжается ликвидация последствий разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ. Экологи заявляют о многократном превышении предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в местных водоемах.

Напомним, в прохудившейся емкости было более двадцати тысяч тонн топлива. Больше половины попало в реки Амбарная и Далдыкан, которые, сливаясь, впадают в озеро Пясино. Считалось, что заградительными бонами солярку удалось задержать в нескольких километрах от устья. Однако новые исследования воды в Пясино подтвердили худшие прогнозы: нефтепродукты достигли и его акватории. При самом неблагоприятном развитии событий из озера нефтепродукты могут попасть уже в Карское море. Но этого варианта власти обещают уже точно не допустить.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Губернатор сообщил о дезинформации после ЧП в Норильске

- Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро около семидесяти километров длиной. Там рыба, хорошая биосфера. Как оно вынесет нежданную нагрузку, предсказать нельзя. Важно не допустить ее выход в речку Пясина, которая дальше идет на север, - заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

По мнению члена общественного совета Росводресурсов Александра Колотова, визуально на озере крупных пятен пока нет, и значит, есть еще надежда, что загрязнение незначительно.

Сейчас при краевом Центре реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды сформирована специальная группа экспертов, которая занимается норильской аварией.

Согласно результатам последних проб, основная территория загрязнения охватывает поймы ручья Безымянного и рек Далдыкана и Амбарной. Глубина проникновения нефтепродуктов в почву - не менее 2-5 сантиметров. Площадь загрязнения пойменных почв пока оценивают в пять квадратных километров. Концентрация ГСМ в воде в некоторых местах сейчас достигает 1100 ПДК. Это означает, что они продолжают поступать в водную систему через почву и подземные воды.

Экологи заявляют о многократном превышении предельно ПДК нефтепродуктов в местных водоемах

По словам экологов, анализ состояния окружающей среды в районе ЧП займет как минимум все лето. И только после подведения всех итогов исследований можно будет говорить о реальном масштабе нанесенного арктической природе урона.

- Группа экспертов будет длительное время работать на истоке и среднем течении реки Пясины - мониторить ситуацию и контролировать, не происходит ли активный процесс, - пояснил директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.

МЧС

Почти 250 человек и более 70 единиц техники задействованы при ликвидации ЧС в Красноярском крае. При этом спасателям приходится справляться не только с ликвидацией разлива дизтоплива в Норильске, но и с паводком от прошедших дождей. И тем не менее глава МЧС России Евгений Зиничев уверен, что дополнительные трудности не повлияют на ход работ по ликвидации аварии.

"Завершение работ в Норильске запланировано в течение двух недель", - сообщил вчера министр журналистам.

А всего, по данным МЧС, сейчас подтопленными оказались десять населенных пунктов в четырех муниципальных районах Красноярского края. Есть переливы по пяти участкам дорог общей протяженностью около трех километров. Повреждены 3 автомобильных моста, затруднено сообщение с четырьмя населенными пунктами.

Подготовил Тимофей Борисов

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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