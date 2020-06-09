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09.06.2020 13:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске студентка убила табуреткой старушку из-за микрозаймов

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омская полиция задержала 19-летнюю студентку, подозреваемую в разбойном нападении и убийстве пенсионерки.

88-летняя старушка не открыла двери почтальону, который принес пенсию. Обеспокоенные соседи обратились в правоохранительные органы. Пенсионерку нашли на полу в собственной квартире - с признаками насильственной смерти.

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Оперативники заподозрили в совершении преступления 19-летнюю омичку - студентку вуза. Ранее она проживала в одном подъезде с погибшей. По данным полиции, студентка брала микрозаймы и просрочила несколько платежей по кредитам. У пенсионерки она попросила денег в долг, чтобы рассчитаться с кредиторами. Но бывшая соседка ей отказала.

- Тогда она причинила бабушке телесные повреждения, не совместимые с жизнью, используя в качестве орудия преступления табуретку, - сообщает УМВД России по Омской области.

Убив старушку, студентка похитила 60 тысяч рублей и скрылась. В отношении задержанной возбуждено два уголовных дела. Решается вопрос о заключении ее под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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