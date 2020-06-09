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09.06.2020 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство будет рассмотрено 10 июня в Дзержинском районном суде Петербурга. Об УДО бывший парламентарий попросил суд 20 мая.

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Михаил Глущенко был осужден в 2015-м году, ему вменяли организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Суд определил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Глущенко был депутатом Госдумы с 1995 по 2000 годы, девять лет спустя его обвинили в вымогательстве и три года спустя приговорили к реальному сроку. В 2014 году Глущенко признался в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которое произошло в 1998 году.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве Галины Старовойтовой

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