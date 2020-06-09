Патрушев призвал жестко контролировать состояние энергетических объектов

Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время видеосовещания по вопросам безопасности в Северо-Западном округе. В связи с этим он подчеркнул необходимость особого внимания к вопросам обеспечения безопасности объектов ТЭК в Арктической зоне России и обратился в том числе к губернаторам, участвовавшим в совещании.

Как заявил секретарь Совбеза, для предотвращения повторения подобных событий руководителям субъектов РФ следует принять жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов. В том числе, они должны по словам Патрушева, актуализировать планы ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить немедленное информирование о них органы госвласти, а также определить силы и средства для ликвидации аварий.