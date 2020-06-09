Новости

После пандемии каршеринг потеснит общественный транспорт и такси 16:48
В Сирии под машиной военной полиции РФ сработало взрывное устройство 16:37
Ефремова отвезли на допрос по делу о смертельном ДТП 16:34
К актеру Ефремову приехала бригада психиатров со смирительной рубашкой 16:32
В Новгородской области 97-летней пенсионерке отказали в выплате на жилье 16:31
На Урале инаугурация главы района впервые пройдет онлайн 16:31
Медцентр Минобороны в Севастополе принял первых пациентов 16:28
В Калуге завели дело на учителя, побившего школьника пеналом 16:27
Исследование: Защитные меры против коронавируса спасли 3 млн жизней 16:25
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС 16:22
Под Волгоградом рецидивиста задержали за стрельбу по людям 16:21
В Кемерове на территории школы обнаружено тело подростка 16:21
Россияне смогут приехать в Крым на отдых с 1 июля 16:17
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет 16:16
В Москве мошенник снял с карты пенсионерки 350 тысяч рублей 16:09
В России делают удлиненные Land Cruiser 200 16:09
Мурашко: Проведение "родительских дней" в детских лагерях нежелательно 16:08
В Палестине пригрозили Израилю объявлением независимости в границах 1967 года 16:03
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу 16:02
Житель Уфы пойдет под суд за убийство подозреваемого в педофилии 15:58
Не менее 30 человек погибли при обрушении шахты в Афганистане 15:47
Ракетные корабли Балтфлота отбили "воздушную атаку" под Калининградом 15:46
МЧС предупреждает о грозе и граде в Москве 9 июня 15:39
Нижегородская учительница разобрала речевые ошибки Юрия Дудя 15:39
Премиум-седан Genesis G80 загорелся во время движения 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 15:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ракетные корабли Балтфлота отбили "воздушную атаку" под Калининградом

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Артиллерийские стрельбы по воздушным целям условного противника провели малые ракетные корабли Балтийского флота "Серпухов" и "Ливень" на морских полигонах в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, практические стрельбы выполнялись 76- и 30-миллиметровыми артиллерийскими комплексами. Роль вражеских налетчиков исполнили воздушные самолетные малогабаритные мишени М6, поставленные истребителем Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Корабли Балтфлота уничтожили "врага" крылатыми ракетами "Калибр"

На время проведения боевых стрельб флотские полигоны у побережья Калининградской области были объявлены временно опасными для гражданских судов и авиации. В обеспечении безопасности было задействовано до десяти надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Накануне в отражении удара по Калининградской области с воздуха тренировались расчеты систем противовоздушной обороны - зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны флота, а также самолеты морской авиации.

В роли условного противника выступают бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ и беспилотные летательные аппараты. Радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота выполняют нормативы по развертыванию радиолокационных станций, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

Между тем

Учения Балтийского флота проходят на фоне военно-морских учений НАТО Baltops-2020, которые начались на Балтике, у побережья Германии и Дании. Они продлятся до 16 июня, в них задействовано около трех тысяч человек, 29 кораблей и 29 самолетов и вертолетов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Голикова: 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал в 2020 году
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
АТОР: Роста цен на отдых в России в этом году не будет
Матвиенко дала рекомендации регионам по организации детского отдыха
Исполком РФС утвердил календарь чемпионата и Кубка России
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей