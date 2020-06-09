Ракетные корабли Балтфлота отбили "воздушную атаку" под Калининградом

Артиллерийские стрельбы по воздушным целям условного противника провели малые ракетные корабли Балтийского флота "Серпухов" и "Ливень" на морских полигонах в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, практические стрельбы выполнялись 76- и 30-миллиметровыми артиллерийскими комплексами. Роль вражеских налетчиков исполнили воздушные самолетные малогабаритные мишени М6, поставленные истребителем Су-27 морской авиации Балтийского флота.

На время проведения боевых стрельб флотские полигоны у побережья Калининградской области были объявлены временно опасными для гражданских судов и авиации. В обеспечении безопасности было задействовано до десяти надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Накануне в отражении удара по Калининградской области с воздуха тренировались расчеты систем противовоздушной обороны - зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны флота, а также самолеты морской авиации.

В роли условного противника выступают бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ и беспилотные летательные аппараты. Радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота выполняют нормативы по развертыванию радиолокационных станций, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

Между тем

Учения Балтийского флота проходят на фоне военно-морских учений НАТО Baltops-2020, которые начались на Балтике, у побережья Германии и Дании. Они продлятся до 16 июня, в них задействовано около трех тысяч человек, 29 кораблей и 29 самолетов и вертолетов.