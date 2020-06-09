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09.06.2020 14:15
Рубрика: Следствие

В Петербурге в автосалоне хоккеиста Сушинского прошли обыски

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники силовых структур провели обыски в автосалоне официального дилера Mercedes, бенефициаром которого является президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

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В рамках расследования уголовного дела об обналичивании 300 миллионов рублей силовики провели обыски более чем по 30 адресам в Петербурге. РИА Новости уточняет, что уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность".

Справка "РГ"

Максим Сушинский стал президентом омского "Авангарда" в 2018 году, а с 1997 по 2005 года он выступал в составе данного хоккейного клуба. После завершения самого долгосрочного контракта в карьере, Сушинский играл в СКА, в "Салавате Юлаеве" и "Металлурге". С 1999 по 2010 годы Сушинский выступал за сборную России, в 2008 году был чемпионом мира.

Семь лет назад хоккеист завершил спортивную карьеру.

#Mercedes-Benz