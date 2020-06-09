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09.06.2020 20:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские экологи зафиксировали рекордное число выбросов дельфинов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Активисты общественной некоммерческой организации "Безмятежное море" с начала 2020 года зафиксировали рекордное число выбросов морских млекопитающих на побережье полуострова - 416 случаев за пять с половиной месяцев. Для сравнения, за весь 2019 год были зафиксированы выбросы 468 особей.

У погибших в Крыму дельфинов нашли превышение ПДК ртути в 550 раз

- В общей же сложности, с начала работы нашей системы мониторинга, учтено уже более 1600 выбросов, - уточнили экологи. - Выраженные всплески смертности стабильно приходятся на месяцы активного промышленного рыболовства, а большинство свежих останков китообразных демонстрируют характерные для прилова повреждения и патологические изменения.

По просьбе экологов Росрыболовство сообщило о количестве известных случаев приловов дельфинов с начала 2020 года. Ведь по Правилам рыболовства в Азово-Черноморском бассейне в случае попадания в сети дельфинов пользователи траулеров обязаны привести орудия лова в нерабочее состояние на сутки, покинуть район лова, отразить этот факт в судовом и промысловом журналах и передать эти данные в территориальные органы Росрыболовства.

- Однако из полученного нами ответа следует, что в этом году ведомство было проинформировано о прилове дельфина всего один раз, - недоумевают экологи. - Мы также направили вопросы о возможности введения бортовых систем видеонаблюдения на промысловых судах. Такие системы могут помочь в освещении деятельности флота, как было сделано, например, в Новой Зеландии, где по вине жаберных сетей уничтожаются редкие виды дельфинов.

Фото: iStock
В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов

Но такой мониторинг окажется эффективным только в том случае, если систему видеозаписи нельзя будут отключить вручную, а собранные данные гарантированно попадут в надзорные органы.

Напомним, специалисты организации "Безмятежное море" получили президентский грант 4,2 миллиона рублей на приобретение специального реанимобиля для морских млекопитающих и оборудования к нему. В частности, уже закуплены УЗИ-аппарат, биохимический анализатор и микроскоп.

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