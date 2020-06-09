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09.06.2020 10:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На черноморском побережье Кубани открылись 28 пляжей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На черноморском побережье Краснодарского края уже начали работу 28 пляжных территорий. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Фото: Дмитрий Грудинин/РГ
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По его словам, курорты Кубани полностью готовы возобновить работу при улучшении эпидемиологической ситуации. Губернатор отметил, что у администрации края уже есть поэтапный план выхода отрасли из ограничений.

"Курорты уже сейчас готовы работать в полную силу, однако все будет зависеть от уровня заболеваемости, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Кубани. - С 1 июня принимают отдыхающих порядка 200 санаториев, с 6 июня открылись набережные, парки и скверы, летние кафе, постепенно открываются пляжи - сейчас таких 28".

Власти обращают особое внимание на детский отдых.

- Ни одна детская здравница в регионе еще не может работать, но вместе с тем все здравницы готовятся к принятию ребят, - подчеркнул губернатор. - Будем реалистами - ощутимого улучшения эпидобстановки на Кубани пока нет. Ежедневно добавляется от 80 до 90 заболевших. Исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, такие показатели не позволяют нам пока перейти на следующий этап снятия ограничений.

Напомним, карантин в регионе продлили до 21 июня.

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