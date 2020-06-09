Россияне смогут приехать в Крым на отдых с 1 июля

Власти Республики Крым приняли решение о старте межрегионального туризма в отелях и санаториях с 1 июля. Именно с этой даты жителям других субъектов федерации доступна бронь в средствах размещения полуострова. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

- С 1 июля граждане РФ смогут приехать в Республику Крым на отдых в рамках межсубъектового туризма, - пояснил Аксенов. - Отели и другие средства коллективного размещения могут уже сегодня начинать продавать путевки. Соответствующий Указ будет опубликован сегодня на портале Совета министров РК РК. Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора.

Руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова уточняет, что мини-отелях и пансионатах полуострова до сентября уже забронировано 70 процентов мест. В свою очередь, директора санаториев рассказывают, что около 60 процентов клиентов, заранее выкупивших путевки на июнь, соглашаются перенести свой отдых на более поздний срок по той же цене.

По информации председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, сегодняшним Указом с 1 июля будет разрешена деятельность всех средств размещения - отелей, пансионатов, санаториев, домов и баз отдыха, гостиниц, кемпингов, а также гостевых домов.

Напомним, ранее власти Крыма заявили об отмене с 15 июня обязательного помещения в обсерватор всех приезжающих на территорию Республики Крым жителей других субъектов РФ. При этом в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на Крымском мосту у них по-прежнему будут измерять температуру и оценивать состояние здоровья. В то же время въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины, по-прежнему ждет двухнедельная изоляция.

С 15 июня отели и санатории Республики Крым смогут принимать на отдых и оздоровление граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в РК или Севастополе.