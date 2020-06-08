Крымским санаториям и отелям обозначили условие открытия с 15 июня

С 15 июня предприятия санаторно-курортной сферы Республики Крым смогут принимать на отдых и оздоровление граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в РК или Севастополе. Но в случае выявления больного коронавирусной инфекцией средства размещения будут обязаны оплачивать обсервацию своих постояльцев. Это следует из поправок к указу главы РК о мерах повышенной готовности.

Если ранее власти хотели разрешить прием крымчан только санаториям с медицинской лицензией, то теперь принято решение открыть для местных отдыхающих все пансионаты, дома отдыха и гостиницы. Но перед стартом работы каждый отель санаторий должен будет подписать специальное обязательство о переводе в режим обсервации за свой счет всех контактных с заболевшим COVID-19.

"Санаторно-курортная организация за свой счет проводит мероприятия обсервации и самоизоляции лиц, контактировавших с заболевшим, в соответствии с объемом и перечнем необходимых противоэпидемических мероприятий, определенных должностными лицами, проводящими эпидрасследование", - такой текст в бланке обязательства должен будет подписать менеджер средства размещения.

Таким образом, с 15 июня начинается первый этап запуска курортного сезона. Если же позволит эпидситуация, то с 1 июля, по истечению двухнедельного инкубационного периода коронавируса, крымские санатории и отели откроются и для туристов из других субъектов РФ.