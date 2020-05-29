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29.05.2020 19:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

С 15 июня санаторно-курортные учреждения Крыма начнут принимать первых туристов, правда, не с материковой части РФ, а пока только крымчан. А с 1 июня начнется активная подготовка к туристическому сезону. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: iStock
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- Санатории смогут принимать на отдых крымчан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - уточнил Аксенов. - Речь в данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти.

Также власти, как и в Севастополе, разрешат работу заведений общепита, что принимают клиентов на открытом воздухе, то есть на летних площадках и террасах.

- Чтобы упростить работу таких организаций, будет подготовлен нормативный акт РК, по которому муниципалитеты смогут предоставлять земельные участки на основании отдельной бесконкурсной процедуры тем кафе и ресторанам, что готовы организовать летние площадки.

Тем не менее до середины июня останутся закрытыми спортзалы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. А вот занятия спортом и прогулки разрешат. Далее с 15 июня планируется очередной этап послаблений, но когда полуостров начнет принимать отдыхающих с других регионов РФ - пока не уточняется.

- Несмотря на это, обращаюсь к крымчанам возрастной группы 65+ с просьбой воздержаться от активных прогулок и помнить о существующих рисках, - сказал Аксенов. - В этой связи льготный проезд для этой категории по-прежнему останется отмененным.

Также глава РК напомнил о договоренности с МДЦ "Артек" и федеральным центром о запуске детской здравницы. Но по последней информации - только с первого июля.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Однако, если мы уже в ближайшее время сможем выполнить требования Роспотребнадзора и начать реализацию программы, лично готов обратиться к министру просвещения и в Роспотребнадзор с просьбой о запуске работы "Артека" с 15 июня. Так или иначе, до 5 июня все параметры этой программы должны быть сформированы и опубликованы, - отметил Аксенов.

Напомним, ранее Аксенов попросил Роспотребнадзор отменить обязательное тестирование на COVID-19 для всех без исключения въезжающих в Крым туристов, и не применять принцип социальной дистанции на пляжах.

В то же время Севастополь заявил о предварительном намерении (если не ухудшится эпидситуация) открыть санатории и гостиницы уже с 15 июня.

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