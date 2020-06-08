Указ главы Республики Крым от 8 июня 2020 года № 187-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Новости

TikTok почти догнал по популярности YouTube у подростков 22:26
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается 22:13
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов 22:09
В Дагестане возбудили три дела за фейки о вертолетах с COVID-19 21:50
Путин наградил посла РФ в Туркмении орденом Почета 21:46
Иван Глазунов стал народным художником России 21:44
Путин наградил эпидемиолога Малеева 21:14
"Локомотив" покинул чемпион мира по футболу 21:00
В США демократы представили законопроект о реформе полиции 20:54
Путин поручил поддержать мукомолов 20:40
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 20:37
В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий 20:26
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки" 20:25
В центре Екатеринбурга фургон сбил пешеходов 20:25
Путин поручил выделить 6 млрд рублей на докапитализацию "Росагролизинга" 20:24
Путин поручил увеличить субсидии на закупку российской сельхозтехники 20:15
В Москве снова осудили водителя за ДТП у "Славянского бульвара" 20:04
В Элисте в частном доме нашли тела трех малолетних детей и их матери 19:55
Путин поручил МЧС мониторинг ликвидации последствий пожаров и паводков 19:51
В Лондоне впервые за пандемию не зарегистрировано смертей от COVID-19 19:48
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей 19:43
Лавров обсудил по телефону с Чавушоглу ситуацию на Ближнем Востоке 19:43
Онлайн-активность связали с ясным мышлением у пожилых мужчин 19:42
В Москве ограничат движения из-за репетиции парада Победы 19:38
Кардиологи назвали группу риска, для которой COVID-19 особенно опасен 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 июня 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 8 июня 2020 года № 187-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 8 июня 2020 г.
Опубликован 8 июня 2020 г.
Вступает в силу 9 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

Комментарии Российской Газеты

В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в пункте 9 Указа:

подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. "55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (в том числе детские лагеря, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы), за исключением предоставления мест для временного проживания для граждан, находящихся в служебных командировках.

Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.";

подпункт 9.6 изложить в следующей редакции:

"9.6. "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону).

Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность санаторно-курортных организаций по приему и размещению граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.";

подпункт 9.9 изложить в следующей редакции:

"9.9. "93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (в том числе детские игровые комнаты, ледовые площадки (дворцы), плавательные бассейны, боксерские залы, поля для гольфа, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность различных аттракционов, включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для пикников), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме.

Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям";

в пункте 11 Указа:

в подпункте 11.2:

абзац: "55 * Деятельность по предоставлению мест для временного проживания граждан, находящихся в служебных командировках;" заменить абзацем следующего содержания:

"55* Деятельность по предоставлению мест для временного проживания граждан, находящихся в служебных командировках, а также деятельность с 15 июня 2020 года пансионатов, домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе;";

абзац: "86 * Деятельность в области здравоохранения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону);" заменить абзацем следующего содержания:

"86 * Деятельность в области здравоохранения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону и деятельности с 15 июня 2020 года санаторно-курортных организаций по приему и размещению граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе);";

абзац: "93 * Деятельность футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой;" заменить абзацем следующего содержания:

"93 * Деятельность футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой, деятельность с 15 июня 2020 года тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям;";

пункт 12 Указа изложить в следующей редакции:

"12. Организациям и индивидуальным предпринимателям, указанным в подпункте 11.2 пункта 11 настоящего Указа (за исключением санаторно-курортных организаций, пансионатов, домов отдыха, осуществляющих деятельность с 15 июня 2020 года) обеспечить направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie.

Санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, осуществляющим деятельность с 15 июня 2020 года, обеспечить направление обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie_kurort.";

в пункте 20 Указа:

подпункт 20.2 изложить в следующей редакции:

"20.2. По 15 июня 2020 года - бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, в иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Указанное в абзаце первом настоящего подпункта ограничение деятельности по бронированию мест не распространяется на санаторно-курортные организации (санатории), пансионаты, дома отдыха, гостиницы, расположенные в Республике Крым, при бронировании мест для приема и размещения граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.";

дополнить Указ приложением 10 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу 9 июня 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Обязательство санаторно-курортной организации при осуществлении деятельности в период эпиднеблагополучия по новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(pdf, PDF, 221 Кб)