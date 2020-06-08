Указ главы Республики Крым от 8 июня 2020 года № 187-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в пункте 9 Указа:

подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. "55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (в том числе детские лагеря, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы), за исключением предоставления мест для временного проживания для граждан, находящихся в служебных командировках.

Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.";

подпункт 9.6 изложить в следующей редакции:

"9.6. "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону).

Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность санаторно-курортных организаций по приему и размещению граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.";

подпункт 9.9 изложить в следующей редакции:

"9.9. "93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (в том числе детские игровые комнаты, ледовые площадки (дворцы), плавательные бассейны, боксерские залы, поля для гольфа, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность различных аттракционов, включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для пикников), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме.

Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям";

в пункте 11 Указа:

в подпункте 11.2:

абзац: "55 * Деятельность по предоставлению мест для временного проживания граждан, находящихся в служебных командировках;" заменить абзацем следующего содержания:

"55* Деятельность по предоставлению мест для временного проживания граждан, находящихся в служебных командировках, а также деятельность с 15 июня 2020 года пансионатов, домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе;";

абзац: "86 * Деятельность в области здравоохранения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону);" заменить абзацем следующего содержания:

"86 * Деятельность в области здравоохранения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону и деятельности с 15 июня 2020 года санаторно-курортных организаций по приему и размещению граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе);";

абзац: "93 * Деятельность футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой;" заменить абзацем следующего содержания:

"93 * Деятельность футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой, деятельность с 15 июня 2020 года тренажерных залов, фитнес-залов, спортивных залов при предоставлении услуг по индивидуальным занятиям;";

пункт 12 Указа изложить в следующей редакции:

"12. Организациям и индивидуальным предпринимателям, указанным в подпункте 11.2 пункта 11 настоящего Указа (за исключением санаторно-курортных организаций, пансионатов, домов отдыха, осуществляющих деятельность с 15 июня 2020 года) обеспечить направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie.

Санаторно-курортным организациям, пансионатам, домам отдыха, осуществляющим деятельность с 15 июня 2020 года, обеспечить направление обязательства по форме согласно приложению 10 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie_kurort.";

в пункте 20 Указа:

подпункт 20.2 изложить в следующей редакции:

"20.2. По 15 июня 2020 года - бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, в иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Указанное в абзаце первом настоящего подпункта ограничение деятельности по бронированию мест не распространяется на санаторно-курортные организации (санатории), пансионаты, дома отдыха, гостиницы, расположенные в Республике Крым, при бронировании мест для приема и размещения граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.";

дополнить Указ приложением 10 (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу 9 июня 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







