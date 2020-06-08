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08.06.2020 20:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму с 15 июня тренажерные залы откроют для индивидуальных занятий

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым с 15 июня для индивидуальных занятий разрешено открыться тренажерным залам и фитнес-центрам. Это следует из поправок к указу главы РК о режиме повышенной готовности.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымским санаториям и отелям обозначили условие открытия с 15 июня

В документе уточняется, что деятельность тренажерных, фитнес-залов и спортивных залов разрешается при проведении индивидуальных занятий. При этом обязательно выполнение всех требований Роспотребнадзора, в частности, соблюдение дистанции между тренажерами, регулярная санитарная обработка всех контактных поверхностей и установка рециркуляторов воздуха. По мнению владельцев некоторых тренажерок, эти требования не позволят работать рентабельно, а поэтому открытие остается под вопросом.

Разрешаются с 15 июня и тренировки на футбольных и легкоатлетических стадионах - также при по условии организации индивидуальных занятий.

Напомним, с 1 мая мая в РК разрешили работу предприятий бытовых услуг, с 1 июня - ресторанов и кафе на летних террасах, а с 15 июня санаториев и гостиниц - но пока только для зарегистрированных в Республике Крым и Севастополе.

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