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09.06.2020 15:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжих

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об отмене с 15 июня обязательного помещения в обсерватор всех приезжающих на территорию РК жителей других субъектов РФ. Также отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

- При этом измерение температуры, осмотр для выявления внешних признаков ОРВИ по-прежнему будут проводиться в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В то же время въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины, по-прежнему ждет обсерватор.

- Количество койкомест в обсерваторах мы не уменьшаем, и в полном объеме сохраним все те меры поддержки медработников, о которых говорил президент, - сказал Аксенов. - Болезнь еще остается с нами, и надо быть бдительными и осторожными к своему здоровью, особенно людям старшего поколения.

Тем не менее, с 15 июня власти вернут гражданам льготных категорий право на проезд в общественном транспорте.

Напомним, с 15 июня на полуострове начинается первый этап запуска курортного сезона. Предприятия санаторно-курортной сферы примут на отдых граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в РК или Севастополе. Если же позволит эпидситуация, то с 1 июля, по истечению двухнедельного инкубационного периода коронавируса, крымские санатории и отели откроются и для туристов из других субъектов РФ. Авиа- и железнодорожные перевозчики ждут подтверждения этой даты, чтобы открыть продажи билетов на самолеты и поезда южного направления.

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