В убийстве троих малолетних детей в Элисте заподозрили их мать

Троих малолетних детей, чьи тела были найдены в Элисте, по предварительным данным, убила собственная мать. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Напомним, тела 35-летней женщины и троих ее детей были найдены в одном из домов Элисты. Их обнаружил отец семейства, дверь дома была закрыта изнутри. Уточняется, что погибшие дети были 2009, 2012 и 2020 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийство двух и более лиц. По предварительным данным следствия, детей убила их мать, после чего женщина свела счеты с жизнью.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действию или бездействию органов, обязанных контролировать безопасность жизни и здоровья детей. По поручению главы СК Александра Бастрыкина, ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.