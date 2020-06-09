Свердловские власти заявили о выходе на плато по COVID-19

Во вторник на брифинге власти Свердловской области заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе.

"Сегодня заболеваемость стабилизировалось, и я хотел бы констатировать переход на уверенное плато", - заявил на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

По его данным, Средний Урал готов к первому этапу снятия ограничений. Об этом свидетельствуют и изменения в указ губернатора, которые обнародовали накануне: разрешено открыться магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров при условии, что они смогут обеспечить безопасность сотрудников и клиентов.

"Это не отменяет, а даже, напротив, требует усиления профилактических мер: масочного режима, социального дистанцирования, санитарной обработки помещений. Для дальнейшего движения вперед нам необходимо всем вместе держать достигнутую планку", - подчеркнул Креков.

Напомним, ограничительный режим с небольшими послаблениями (например, соблюдать самоизоляцию теперь нужно только уральцам старше 65 лет и имеющим серьезные заболевания) был продлен еще на неделю - до 15 июня. В том числе, это касается масочного режима и сокращения времени продажи алкогольной продукции.

По данным на 9 июня, в области выявили 242 новых случая COVID-19 (итого за время распространения инфекции - 7910 случаев). Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 31 находятся на аппаратах ИВЛ, передает оперштаб. Всего уральские врачи вылечили 3495 пациентов. Зарегистрировано три смертельных случая (общее количество достигло 46 человек).

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