Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен

Российская помощь по доставке американских астронавтов к Международной космической станции (МКС) бесценна. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, комментируя недавний запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.

С 2011 года до МКС можно было долететь только на "Союзах". На плечах российской пилотируемой космонавтики лежала огромная моральная ответственность перед человечеством. "Оставшись один на один с космосом, мы полностью и качественно выполнили обязательства перед партнерами", - отметил Рогозин в своей колонке для Forbes.

По его словам, достижение SpaceX никак не умаляет заслуг отечественной космонавтики. Как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен, подчеркнул глава "Роскосмоса".

Появление у США собственного космического корабля, способного доставлять астронавтов на МКС, не испортило настроения российской корпорации. То, что у кого-то наконец-то появился свой корабль, вовсе не значит, что у нас он должен был пропасть, заявил Рогозин. При этом он отметил, что никаких слов благодарности в адрес "Союза", его советских разработчиков и российских инженеров, работающих над кораблем сегодня, со стороны американцев не было.

Напомним, 30 мая компания SpaceX отправила на орбиту корабль Crew Dragon с экипажем на борту. На следующий день пилотируемый корабль с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. После успешной стыковки экипаж перешел на станцию.