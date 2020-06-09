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09.06.2020 16:28
Рубрика: Общество

"Роскосмос": Российских деталей на корабле Crew Dragon нет

Текст: Наталия Ячменникова
Российские детали не используются в стыковочном агрегате космического корабля Crew Dragon . "Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК "Энергия") производства", - прокомментировали ТАСС в "Роскосмосе" информацию о том, что в этом узле использовались российские комплектующие.

Так откуда "растут ноги" о российских деталях на новом американском пилотнике, полет которого наделал столько шума? Как пояснили в госкорпорации, ранее американские шаттлы оснащались российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Соответствующие узлы стыковки российского производства были установлены также на американском сегменте МКС. После завершения полетов челноков и разработки странами - участниками МКС международного стандарта по системам стыковки в РКК "Энергия" по контракту с Boeing был создан и изготовлен переходник с российского узла АПАС на стыковочный агрегат по международному стандарту.

Фото: Reuters
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"В дальнейшем компания Boeing дооснастила переходники элементами американского производства и установила их на российские агрегаты АПАС американского сегмента МКС. Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК "Энергия" обсуждается в средствах массовой информации. К одному из таких причалов стыковался американский пилотируемый корабль Dragon-V2", - отметили в "Роскосмосе".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Илон Маск использовал в своем корабле российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка.

Напомним: пилотируемый полет Crew Dragon к МКС - первый за девять лет, осуществляемый с территории. Успешная стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 31 мая.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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