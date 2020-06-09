"Роскосмос": Российских деталей на корабле Crew Dragon нет

Так откуда "растут ноги" о российских деталях на новом американском пилотнике, полет которого наделал столько шума? Как пояснили в госкорпорации, ранее американские шаттлы оснащались российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Соответствующие узлы стыковки российского производства были установлены также на американском сегменте МКС. После завершения полетов челноков и разработки странами - участниками МКС международного стандарта по системам стыковки в РКК "Энергия" по контракту с Boeing был создан и изготовлен переходник с российского узла АПАС на стыковочный агрегат по международному стандарту.

"В дальнейшем компания Boeing дооснастила переходники элементами американского производства и установила их на российские агрегаты АПАС американского сегмента МКС. Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК "Энергия" обсуждается в средствах массовой информации. К одному из таких причалов стыковался американский пилотируемый корабль Dragon-V2", - отметили в "Роскосмосе".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Илон Маск использовал в своем корабле российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка.

Напомним: пилотируемый полет Crew Dragon к МКС - первый за девять лет, осуществляемый с территории. Успешная стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 31 мая.