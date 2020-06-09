В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2.3 слова "по 8 июня 2020 года" заменить словами "по 16 июня 2020 года";

в пункте 2.5:

в абзаце первом слова "по 8 июня 2020 года" заменить словами "по 16 июня 2020 года";

подпункт 2 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.7 настоящего постановления;";

в пункте 2.5.1:

в абзаце первом слова "до 8 июня 2020 года" заменить словами "до 16 июня 2020 года";

подпункт 5 исключить;

в пункте 2.5.2 слова "исключительно по предварительной записи" исключить;

пункт 2.6 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"организации и индивидуальных предпринимателей не допускать в здания, строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не соблюдающих требования, предусмотренные абзацем восьмым настоящего пункта (о масочном режиме);";

в пункте 2.7:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Разрешаются тренировки спортсменов - членов сборных команд Самарской области и Российской Федерации, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также профессиональных спортсменов по видам спорта, определенным приказом министерства спорта Самарской области, на открытом воздухе или в крытых спортивных объектах при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.05.2020.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Разрешить работу библиотек, за исключением обслуживания пользователей в читальных залах, при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0170/3-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников", утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.04.2020, Методических рекомендаций МР 3.1/2.2.0172/5-20 "Рекомендации по организации работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20.04.2020, инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/770-2020-32) (далее - постановление, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить органам записи актов гражданского состояния проводить церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке (не более 10 человек) при условии соблюдения требований, предусмотренных постановлением, рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

в пункте 2.12 слова "до 8 июня 2020 года" заменить словами "до 16 июня 2020 года";

в пункте 2.14.1 слова "до 8 июня 2020 года" заменить словами "до 16 июня 2020 года".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июня 2020 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







