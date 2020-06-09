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08.06.2020 23:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Деловая колбаса

Сибирская семья сохраняет основы кухни российских немцев
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Спецвыпуск № 123(8177)
Андрей и Ирина Скворцовы из омского села Цветнополье уже три года ведут в интернете необычный кулинарный канал EckArtRezept, чтобы познакомить всех желающих с кухней российских немцев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Когда-то кребли, штрудли, вуфлы, ривелькухен и ливерные колбаски в Сибири готовили в каждой немецкой семье. Однако со временем многие рецепты забылись.

"У нас на столе эти блюда были всегда. С самого детства я училась их готовить под руководством моей омы (бабушки. - Ред.) Хильды, - рассказала "РГ" Ирина Скворцова. - Но оказалось, что многие наши сверстники не знают, что любили их бабушки и дедушки. И мы с супругом решили возродить эти традиции. Когда я начинаю делать какое-нибудь блюдо, Андрей записывает процесс на видео и выкладывает его в интернет. А наши маленькие сыновья Артем и Александр нам помогают".

Кухня российских немцев, живущих в Сибири, совсем не такая, как в современной Германии. Сосиски, рульки и пиво здесь подавались к ужину только по праздникам.

Кухня российских немцев, живущих в Сибири, совсем не такая, как в современной Германии

"Семьи были большие, много работали на земле, жили небогато. Поэтому накормить домочадцев нужно было быстро, сытно и дешево, - говорит Ирина. - Основу блюд составляли картофель, мука, сезонные овощи. Например, тыква. Хозяйки часто пекли пироги, булки, пряники, которые долго хранились. Сегодня такая пища не очень востребована - молодежь предпочитает правильное питание. Но после того, как наша семья из десяти человек провела более двух месяцев в родительском доме на карантине, я поняла, почему наши предки готовили именно так. Овощными салатиками и куриной грудкой долго сыт не будешь. А приготовишь на обед штрудли с мясом и картофелем - всем хватит, еще и на ужин немного останется".

Кулинарные мастер-классы от молодой семьи Скворцовых набирают популярность в Сети. У канала уже около 5 тысяч постоянных подписчиков.

Фото: PHOTOXPRESS
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"Ребята, вы такие классные. Кребли, шнитсуп - это все из моего детства. На ваш канал наткнулась случайно, теперь смотрю все ролики. Все, что вы готовите, это так знакомо. Вкус корочки помню, мы делили ее между всеми членами семьи, но мама и папа, конечно же, свои кусочки отдавали нам. Это блюдо не раз меня спасало в 90-е от голода! Спасибо вам, что сохраняете традиции и передаете их детям", - пишут Скворцовым интернет-пользователи.

Подписчики вспоминают блюда, которые готовились в их семьях, делятся семейными историями и кулинарными хитростями. "Интерес к нашему каналу растет. Нам присылают рецепты российские немцы из Оренбургской и Томской областей, Алтайского края, Казахстана и Украины, - рассказывают Скворцовы. - А еще мы ездим в гости в деревни Омской области, чтобы записать на видео немецкие рецепты местных хозяек. У каждой из них есть свои секреты, поэтому традиционные блюда трансформируются, появляется много вариаций, и от этого кухня российских немцев становится интереснее, душевнее и разнообразнее".

На старинной чугунной немецкой вафельнице, которой уже более 200 лет, Андрей научился выпекать сладкие вуфлы прямо на растопленной дровами печи. Теперь семья Скворцовых радует немецкими лакомствами всех омичей на городских фестивалях.

"Мы мечтаем о своем маленьком семейном этнокафе, в котором все желающие могли бы попробовать блюда по нашим рецептам, - говорят Андрей и Ирина. - Подрастут немножко дети - купим фургончик на колесах и поедем в кулинарное путешествие по России"!

Общество Семья и дети Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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