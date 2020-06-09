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09.06.2020 22:47
Рубрика: В мире

Сербские ветераны награждены российскими медалями в честь 75-летия Победы

Текст: Александр Борисов (Белград)

В "Русском Доме" в Белграде посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко во вторник, 9 июня, вручил медали в честь 75-летия Победы ветеранам Народно-освободительной борьбы в Югославии.

"Сегодня мне представилась возможность пообщаться с сербскими ветеранами Савой Радовановичем и Велимиром Остоичем, которым мы вручили медали "75 лет Победы", - написал в Twitter высокопоставленный российский дипломат. - Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами за Ваши упорство и самоотверженность в боях за освобождение мира от фашизма".

Фото: Александр Борисов / РГ
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В свою очередь министр обороны Сербии Александр Вулин, обращаясь к ветеранам, подчеркнул, что минуло всего 75 лет, а мир уже застыл в ожидании ответа, как можно иначе интерпретировать итоги Второй мировой войны, как можно русских и сербов, югославских партизан и Красную армию ставить на сторону проигравших. "Ваше поколение поставило нас на сторону победителей, - подчеркнул политик. - Мое поколение не позволит, чтобы та Победа была поставлена под вопрос, по-другому воспринималась за счет преуменьшения ее значения и в конечном итоге утраты ее смысла. Не достаточно 75 лет, чтобы мы сказали: все мы были одинаковы. Мы, сербы, не находимся среди тех народов, которые позволяют переписывать им историю… Сербский народ боролся за свою свободу, благодарен югославским партизанам за Великую Победу, благодарен Красной армии, освободившей нашу столицу и значительную часть нашей территории".

Напомним, что 24 июня в параде Победы в Москве примут участие 75 сербских гвардейцев, а также президент Сербии Александр Вучич, что станет очередным подтверждением братских отношений между народами двух государств. Сам сербский лидер уже назвал "особой честью" приглашение российской стороны, подчеркивая, что он "с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади".

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Между тем, по словам Александра Боцан-Харченко, "Сербия, пожалуй, единственная европейская страна, где мы видим символику Победы на улицах городов". "Здесь не предали забвению героев, которые ценой невероятных потерь завоевали мир и свободу. Здесь понимают, насколько важно не допустить поругания наших общих ценностей, - указал в интервью газете "Политика" посол России. - Высоко ценим то, что в Сербии берегут традиции антифашизма, решительно противодействуют ревизии истории, с вниманием относятся к памятникам павших за освобождение Югославии во Второй мировой войне".

В мире Европа Сербия 75 лет Великой Победы

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