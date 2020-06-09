Ситуация с коронавирусом в Бразилии скатилась к статистическому хаосу

Появление такого разнообразия источников статистических данных спровоцировало пятничное решение федерального правительства пересмотреть методику подсчета погибших от COVID-19, а затем и отказ от обнародования общих данных о ситуации вокруг коронавируса в Бразилии. Видимо, последней каплей в чаше терпения стало разночтение в опубликованных в воскресенье официальных данных минздрава (в информационном бюллетене говорилось о 1382 погибших за сутки, а на сайте в графе погибшие стояла цифра 525), которое в министерстве не смогли объяснить до обеда понедельника.

В воскресенье в ответ на действия федерального правительства Национальный совет министров здравоохранения штатов заявил о запуске портала, где публикуется сводная статистика по распространению коронавируса в Бразилии на основе данных региональных ведомств.

В понедельник по той же самой причине ведущие средства массовой информации Бразилии объявили о партнерстве в области сбора, обработки и распространения данных по ситуации вокруг коронавируса в стране.

"Это наша ежедневная ответственность - транслировать обществу заслуживающую доверия информацию. И сейчас в самый тяжелый момент пандемии нам нужно гарантировать населению доступ к корректным данным как можно скорее, чего бы оно не стоило", - заявил директор по наполнению бразильского новостного портала UOL Мурило Гаравело.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 8 июня, за минувшие сутки в стране выявлено 15,6 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, в то время как согласно сводной статистике региональных минздравов эта цифра составляет 19,2 тысячи, а по подсчетам консорциума бразильских СМИ она равна 19,6 тысячи. Приблизительно такая же ситуация обстоит вокруг данных о погибших за прошедшие 24 часа: федеральный минздрав говорит о 679 умерших, в сводной статистике регионов в графе "погибшие" стоит 859 человек, а у СМИ - 849.

У всех трех источников также разнятся общие данные о ситуации с коронавирусом. За весь период пандемии в Бразилии заболели 707,4 - 711,2 тысячи человек, где минимальное число соответствует данным федерального минздрава, а максимальное - сводным данным регионов. Количество погибших за этот период превышает цифру в 37 тысяч.