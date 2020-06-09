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09.06.2020 11:20
Рубрика: Легковые авто

Skoda объявила прием заказов на "хоккейный" Rapid

Текст: Андрей Полухин
Skoda продолжает активно эксплуатировать хоккейную тему. На этот раз компания предложила клиентам версию Hockey Edition для самого доступного автомобиля марки - нового лифтбека Rapid. Прием заказов уже начался. Доплата составит 48,1 тысячи рублей.
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Специальная вариация базируется на комплектации Ambition. Как обычно, Hockey Edition будет отличаться от стандартного исполнения оригинальными элементами интерьера и экстерьера, а также более широким выбором оснащения и функциональных решений в духе Simply Clever.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В данном случае это дополнительный хром в обрамлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера, декоративные накладки на порогах и, естественно, логотип Hockey Edition на кузове. В салоне предложены многофункциональный двухспицевый руль, обтянутый кожей, дисплей Maxi DOT, климат-система Climatronic, зеркало заднего вида с автозатемнением и передний центральный подлокотник. Также доступны тонировка задних стекол Sunset и задние датчики парковки.

Сама комплектация Ambition предполагает боковые подушки безопасности для первого ряда, подогрев передних сидений, наружных зеркал и форсунок омывателя, передние "противотуманки", круиз-контроль и аудиосистему Swing.

Фото: Пресс-служба Skoda.

- В России хоккей является культовым видом спорта, а марка Skoda имеет долгую и тесную связь с этой дисциплиной. Именно поэтому спецверсия Hockey Edition была разработана эксклюзивно для российского рынка, она отвечает интересам настоящих ценителей этого вида спорта, - напомнил глава представительства Ян Прохазка.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Отметим, что у предыдущей версии Rapid исполнение Hockey Edition доступно не только в комплектации Ambition, но и в более простой Active. Доплата за исполнение составляет в первом случае 26,9 тысячи, во втором - 51,9 тысячи рублей.

Что касается нового Rapid, то он стоит от 792 000 до 1 171 000 рублей. Комплектация Ambition предложена за 874 000 рублей с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой "механикой" и за 928 000 - со 110-сильным агрегатом. С таким же двигателем и "автоматом" машина обойдется в 978 000 рублей, а с турбомотором на 125 л.с. и "роботом" DSG-7 - в 1 024 000 рублей.

#Skoda