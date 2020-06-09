Тимур Бекмамбетов снимет пять screenlife-фильмов для компании Universal

Конкретнее - одна из крупнейших кинокомпаний мира Universal Pictures подписала соглашение с российским режиссёром Тимуром Бекмамбетовым. Согласно контракту, студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - то есть, когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона. Бекмамбетов не раз в последнее время говорил о том, что готовится крупный международный контракт, но какая именно студия - не разглашал.

Отметим, что Universal поддерживает давние партнёрские отношения с Тимуром Бекмамбетовым. Студия выпустила его режиссёрский дебют в Голливуде - боевик "Особо опасен" (2008) с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом в главных ролях. Universal также вложилась в производство его первого screenlife-фильма "Убрать из друзей" (2015).

"Оригинальный сторителлинг и технологическая креативность Тимура Бекмамбетова и команды Bazelevs делают его screenlife-фильмы по-настоящему актуальными и органичными. Мы рассчитываем на продолжение успешного партнёрства", - комментирует председатель Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Напомним, что Бекмамбетов - один из главных популяризаторов формата screenlife, в который сейчас не от хорошей ситуации ринулись многие кинематографисты, и стоял у его истоков. Первый проект Бекмамбетова - хоррор "Убрать из друзей" (2015) собрал в мировом прокате около 65 млн долларов при бюджете в 1 миллион и вошел в двадцатку наиболее прибыльных картин в истории американского кино. Фильм "Поиск" (2018) с американским актёром Джоном Чо в главной роли при сопоставимом бюджете собрал 75 млн долларов. Screenlife-картины Бекмамбетова имели не только коммерческий успех, но и были отмечены наградами на международных кинофестивалях. В 2018 году приза зрительских симпатий Берлинале и SXSW был удостоен политический триллер "Профиль".

В настоящий момент кинокомпании Тимура Бекмамбетова работают над производством сразу нескольких картин в формате screenlife в разных жанрах: продолжением триллера "Поиск", экранизацией пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта", а также вариацией на тему романа Герберта Уэллса "Война миров". Об этом не раз писала "РГ", и режиссер рассказывал подробности нашему обозревателю в недавнем видео-интервью.

"Благодаря сделке с Universal мы хотим доказать, что screenlife - это универсальный формат, который подходит для работы в разных жанрах: от триллеров до романтических комедий и фантастических боевиков", - комментирует Тимур Бекмамбетов.

Любопытно, что режиссёр планирует дальнейшую экспансию screenlife - и не только в кино. В релизе его студии, посвященном сделке, делается акцент на том, что в прошлом году продюсерская команда Бекмамбетова выпустила сериал о зомби-апокалипсисе Dead of Night - для просмотра на смартфонах в приложении Snapchat. Проект собрал свыше 14 млн просмотров в первый месяц релиза. В нем также говорится, что в 2016 году Бекмамбетов основал технологический стартап Screenlife Limited. Он занимается разработкой продуктов на базе нейросетей и искусственного интеллекта для массового производства screenlife-контента. В рамках этой стратегии в 2019 года стартап Бекмамбетова подписал стратегическое соглашение с Microsoft, чтобы использовать решения технологического гиганта в продуктах для создания screenlife-контента.

"Сегодня наши технологические продукты с успехом внедряются не только в кино, делая производство screenlife-проектов простым и доступным самому широкому кругу пользователей, но и в других отраслях: медиа, e-commerce, edutech, fintech и остальных", - комментирует Бекмамбетов.

Голливудское издание Deadline, публикуя информацию о сделке, приводит планы Бекмамбетова в отношении этих пяти картин - режиссер и продюсер дал для ресурса эксклюзивное интервью. "Это очень выгодная сделка. Я знаю, они еще не знают, - сказал он. - Мы договорились, что это будет пять фильмов Screenlife в разных жанрах, и, конечно, я буду обсуждать с ними актерский состав и режиссеров, но они мне доверяют. Потому что каждый фильм Screenlife, который мы сделали, был успешным. По-разному - некоторые успехи творческие, некоторые - коммерческие, потому что это - новый язык. Мы знаем, что среди этих пяти фильмов будут романтические комедии, научно-фантастические, ужасные, фантастические и детективные истории, такие как "Поиск". Они будут очень релевантны для аудитории, которая абсолютно понимает этот язык, потому что именно так мы живем".