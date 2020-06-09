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Рубрика: В мире

Трамп: Полиция должна использовать только "подходящий" уровень насилия

Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп выступил против лишения полиции финансирования. Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани, выступая в понедельник перед журналистами. Она назвала "экстраординарными" соответствующие предложения некоторых демократов и заявила, что это лишит американцев защиты.

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По словам Макинани, Трамп сейчас изучает ряд предложений по реформированию полиции, пишет РИА Новости. Американский лидер настаивает, что стражи порядка должны использовать лишь "подходящий" уровень насилия в своей работе. При этом отмечается, что президент пока еще не видел предложения демократов по реформе.

Ранее представители Демократической партии США представили в конгрессе законопроект о реформе полиции. Авторы инициативы предлагают запретить полицейским применять удушающие приемы, ужесточить отслеживание неправомерных действий со стороны правоохранительных органов, повысить требования к выдаче ордеров, позволяющих полицейским вламываться в дома тех, кого подозревают в употреблении наркотиков. Республиканцы уже успели раскритиковать законопроект, который, как они считают, приведет к сокращению органов правопорядка и росту преступности.

Напомним, по Соединенным Штатам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Несмотря на то, что четверо стражей порядка, принимавших участие в задержании, были уволены, люди вышли на улицы, обвинив власти в расизме.

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