Трамп: Полиция должна использовать только "подходящий" уровень насилия

Президент США Дональд Трамп выступил против лишения полиции финансирования. Об этом сообщила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани, выступая в понедельник перед журналистами. Она назвала "экстраординарными" соответствующие предложения некоторых демократов и заявила, что это лишит американцев защиты.

По словам Макинани, Трамп сейчас изучает ряд предложений по реформированию полиции, пишет РИА Новости. Американский лидер настаивает, что стражи порядка должны использовать лишь "подходящий" уровень насилия в своей работе. При этом отмечается, что президент пока еще не видел предложения демократов по реформе.

Ранее представители Демократической партии США представили в конгрессе законопроект о реформе полиции. Авторы инициативы предлагают запретить полицейским применять удушающие приемы, ужесточить отслеживание неправомерных действий со стороны правоохранительных органов, повысить требования к выдаче ордеров, позволяющих полицейским вламываться в дома тех, кого подозревают в употреблении наркотиков. Республиканцы уже успели раскритиковать законопроект, который, как они считают, приведет к сокращению органов правопорядка и росту преступности.

Напомним, по Соединенным Штатам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Несмотря на то, что четверо стражей порядка, принимавших участие в задержании, были уволены, люди вышли на улицы, обвинив власти в расизме.