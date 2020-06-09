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09.06.2020 13:17
Рубрика: В мире

В Иране нашли предателя, виновного в гибели генерала Сулеймани

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)
Спецслужбам Ирана удалось выявить предателя, из-за информации которого американские военные ликвидировали в Багдаде главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил официальный представитель судебной власти ИРИ Голямхосейн Эсмаили.

По его данным, предателем является некий Махмуд Мусави Маджд, который по версии следствия, за деньги работал на американское ЦРУ и израильскую разведку "Моссад", передавая им чувствительную информацию об иранском спецподразделении "Кудс".

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"В частности, он сообщал иностранным спецслужбам данные о местах нахождения и маршрутах передвижения генерала Касема Сулеймани", - отметил Эсмаили, чье выступление транслировало иранское ТВ.

Чиновник также сообщил, что Верховный суд Ирана признал законным вынесение подсудимому наказания в виде смертной казни. Приговор будет приведен в исполнение в скором времени.

Напомним, генерал Сулеймани и его сопровождающие были убиты в результате операции Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада. В ходе авиаудара также погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне назвали убитых причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В ответ иранские военные в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по двум американским базам в Ираке, в результате которых получили ранения более ста военнослужащих США.

В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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