В Палестине пригрозили Израилю объявлением независимости в границах 1967 года

Палестина объявит о своей независимости в границах 1967 года, если Израиль аннексирует часть территорий Западного берега реки Иордан. Об этом сообщило агентство МААН со ссылкой на премьер-министра Палестины Мохаммеда Штайе.

"Как только планы Израиля будут реализованы и Израиль аннексирует территории на Западном берегу, мы сделаем следующий шаг по пути к объявлению независимости Палестины. Будет принята конституционная декларация, и Палестина станет государством в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы", - заявил Штайе на встрече с журналистами в Рамаллахе.

Премьер также заявил, что Палестина хочет "разрушить монополию США на ведение переговоров" по палестино-израильскому урегулированию и поэтому предлагает созвать международную конференцию, чтобы начать мирный процесс.

28 января США представили так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию. Эта сделка признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, а также открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину. Палестинцам в качестве столицы их государства предлагается выбрать деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестина наряду с рядом других стран этот план не приняли, заявив, что он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.