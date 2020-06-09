В России делают удлиненные Land Cruiser 200

В России, оказывается, есть производство удлиненных Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX. Длиннобазные внедорожники делают методом конвертации стандартных автомобилей. Услугу предлагает фирма RIDA, основная специализация которой - бронирование представительских машин.

Удлинение составляет 500 мм, то есть LC 200 "растягивают" до 5450 мм, а LX - до 5565 мм. Весь прирост приходится на колесную базу, таким образом, для пассажиров становится больше запас свободного пространства, что повышает комфорт при езде.

На 250 мм увеличивается длина всех четырех боковых проемов, как следствие - навешиваются новые двери. Лонжероны несущей рамы разрезаются, и в них делаются вставки с дополнительными поперечинами.

Внутри может быть установлена межсалонная перегородка, разделяющая передний и задний ряды сидений. Работы по удлинению RIDA проводит на своих производственных мощностях в Нижнем Новгороде, цена услуги - от 7 100 000 рублей без учета стоимости исходной машины.

Если учесть, что LC 200 в РФ стоит от 4 985 000 рублей, то выходит, что удлиненный автомобиль от РИДА обойдется минимум в 12 085 000 рублей. В случае с Lexus LX минимальный ценник вовсе выйдет в 13 765 000 рублей.

Нижегородская компания также предлагает услуги бронирования по классу B6+ для внедорожников, это стоит еще 10 500 000 рублей сверху.