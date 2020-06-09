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09.06.2020 16:09
Рубрика: Легковые авто

В России делают удлиненные Land Cruiser 200

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: РИДА Фото: РИДА
Фото: РИДА

В России, оказывается, есть производство удлиненных Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX. Длиннобазные внедорожники делают методом конвертации стандартных автомобилей. Услугу предлагает фирма RIDA, основная специализация которой - бронирование представительских машин.

Удлинение составляет 500 мм, то есть LC 200 "растягивают" до 5450 мм, а LX - до 5565 мм. Весь прирост приходится на колесную базу, таким образом, для пассажиров становится больше запас свободного пространства, что повышает комфорт при езде.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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На 250 мм увеличивается длина всех четырех боковых проемов, как следствие - навешиваются новые двери. Лонжероны несущей рамы разрезаются, и в них делаются вставки с дополнительными поперечинами.

Внутри может быть установлена межсалонная перегородка, разделяющая передний и задний ряды сидений. Работы по удлинению RIDA проводит на своих производственных мощностях в Нижнем Новгороде, цена услуги - от 7 100 000 рублей без учета стоимости исходной машины.

Если учесть, что LC 200 в РФ стоит от 4 985 000 рублей, то выходит, что удлиненный автомобиль от РИДА обойдется минимум в 12 085 000 рублей. В случае с Lexus LX минимальный ценник вовсе выйдет в 13 765 000 рублей.

Нижегородская компания также предлагает услуги бронирования по классу B6+ для внедорожников, это стоит еще 10 500 000 рублей сверху.

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