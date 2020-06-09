В России восстановили редкий самосвал ГАЗ на базе "полуторки"

В Сети опубликовали снимки восстановленного ГАЗ-С1. Фотосессию редчайшего экземпляра провели в окрестностях Сысертского округа Свердловской области. Реставрацией жёлтого самосвала занималась мастерская Яревского.

ГАЗ-С1 является первым серийным самосвалом Горьковского автозавода, он построен на базе ГАЗ-АА. Модификация производилась в период с 1936 по 1940 годы.

Кузова с подъемным механизмом изготавливал завод имени Свердлова, финальную сборку осуществлял автобусный филиал ГАЗа. С полным переносом производства на нижегородскую площадку в 1940 году модель стала обозначаться как ГАЗ-410 и выпускалась ещё 10 лет.

При снаряженной массе 1920 кг грузоподъемность 410-го составляла 1200 кг, поскольку кузов и подъемный механизм весили около 300 кг. За основу для отечественного самосвала взяли американский шарнирный самосвал на шасси Ford-АA фирмы Peabody Galion, который разгружался под воздействием тяжести собственного кузова.

Что касается ГАЗа с индексом -АА, то его выпуск начался в 1932 году и завершился в 1938 году. За это время было произведено 985 000 автомобилей. В 2020 году "полуторка" отмечает 88-летие.

Советский ГАЗ-АА представлял собой лицензионную модернизированную копию Ford-AA, так как сам Горьковский завод строился при участии марки Ford. Масса машины составляла 1750 кг, грузоподъёмность 1500 кг. Грузовичок оснащался 50-сильным мотором, максимальная скорость ограничивалась 70 км/ч, расход топлива 19,5 литров на 100 км.