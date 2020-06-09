В Россию пришел мощный китайский смартфон за 18 тысяч рублей

Компания Oppo представила на российском рынке смартфон A52, оснащенный квадрокамерой и емким аккумулятором на 5000 мАч. Его стоимость в рознице составит 17990 рублей.

Oppo A52. Фото: Oppo

Аппарат имеет 6,5-дюймовый экран FullHD+, а основная камера состоит из четырех модулей: основного, сверхширокоугольного, портретного и датчика глубины. Поддерживается режим ночной съемки.

Объем оперативной и постоянной памяти составляет 4/64 Гб соответственно, последнюю можно расширить при помощи карт памяти. Селфи-камера врезана в "глазок" дисплея, на боковой кнопке включения расположен сканер отпечатка пальца - новый тренд.

В качестве процессора используется современный чип Snapdragon 665 с поддержкой технологии Hyper Boost для повышения производительности, а аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на мощности 18 Вт - батарея заряжается наполовину за 45 минут.

Конкурировать новому Oppo A52 придется, по всей видимости, с моделями Samsung Galaxy A51 (около 16 тысяч рублей) и Xiaomi Redmi Note 9s (18 тысяч рублей). Причем Samsung смотрится выгоднее за счет модуля NFC. Когда уже наконец этот крошечный чип с катушкой станет стандартом для всех устройств?