В США истребитель F-35A совершил жесткую посадку

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл, расположенной в штате Юта. По данным телекомпании ABC, при контакте с землей сломалось шасси самолета.

Отмечается, что летчик сумел покинуть истребитель, в настоящее время он проходит медосмотр. После этого инцидента взлетно-посадочная полоса авиабазы временно приостановила работу. Специалисты начали расследование, пишет ТАСС.

Это далеко не первое ЧП с американскими истребителями. Так, 19 мая F-35A Lightning II разбился при заходе на посадку на авиабазу Эглин (штат Флорида). Пилот выжил. Несколькими днями ранее на испытательном полигоне, расположенном недалеко от этой базы, потерпел крушение истребитель F-22. Летчик успел катапультироваться.