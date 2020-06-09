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09.06.2020 02:05
Рубрика: В мире

В США истребитель F-35A совершил жесткую посадку

Фото: Christine GROENING/US AIR FORCE/AFP Фото: Christine GROENING/US AIR FORCE/AFP
Фото: Christine GROENING/US AIR FORCE/AFP

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл, расположенной в штате Юта. По данным телекомпании ABC, при контакте с землей сломалось шасси самолета.

Фото: РИА Новости
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Отмечается, что летчик сумел покинуть истребитель, в настоящее время он проходит медосмотр. После этого инцидента взлетно-посадочная полоса авиабазы временно приостановила работу. Специалисты начали расследование, пишет ТАСС.

Это далеко не первое ЧП с американскими истребителями. Так, 19 мая F-35A Lightning II разбился при заходе на посадку на авиабазу Эглин (штат Флорида). Пилот выжил. Несколькими днями ранее на испытательном полигоне, расположенном недалеко от этой базы, потерпел крушение истребитель F-22. Летчик успел катапультироваться.

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