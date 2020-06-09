Въехавший в толпу в Ричмонде мужчина является главой расистской ячейки

Человек, направивший свой пикап в участников акции протеста против расового неравенства, прошедшей в Ричмонде, является местным лидером Ку-клукс-клана. 36-летний Гарри Роджерс был обвинен в умышленном нападении, нанесении ранений и ущерба имуществу, говорится в заявлении прокурора Вирджинии.

Роджерс в воскресенье вечером въехал в толпу, блокировавшую улицу в Ричмонде, во время протестной акции. В результате не угрожающие жизни ранения получил один из манифестантов, отмечает Reuters. В заявлении прокурора Шеннона Тэйлора отмечается, что Роджерс "по его собственному признанию и анализу его страничек в социальных сетях является признанным лидером Ку-клукс-клана и пропагандистом идеологии Конфедерации". WTVR, филиал телекомпании CBS в Вирджинии, показал архивные кадры с участием Роджерса, одетого в мантии ультраправой организации, запрещенной в Америке, и размахивающего флагом Конфедерации. Тейлор отметил, что прокуратура Вирджинии проводит расследование, чтобы выяснить, следует ли добавить к делу обвинение в совершении преступления на почве ненависти.

Между тем

Еще один сторонник идеи "белого превосходства" был обвинен в нападении на участников акции протеста в Сиэтле после того, как он попытался въехать в них на своей машине и был окружен манифестантами. Николас Фернандес, выйдя из автомобиля, начал размахивать пистолетом, но был избит участниками акции. Как отметили очевидцы, от линчевания толпой его спасло то, что рядом находились сотрудники полиции. Фернандес выпущен под залог в 200 тысяч долларов.