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09.06.2020 08:30
Рубрика: Видео

Видео: медведь влез в полицейскую машину и устроил в салоне погром

Текст: Вадим Давыденко

Интернет-мем начала века о медведе, который шел себе по лесу, увидел горящий автомобиль и т. д. на днях приобрел новое звучание. Простой калифорнийский мишка влез - нет, не в горящую, а в служебную машину департамента полиции городка Колфакс и устроил там зажигательную вечеринку. Понадкусывал всё, что могло напоминать еду, а то, что, увы, оказалось несъедобным, изодрал, изгрыз, изломал.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На видео попал уже финал этой трагикомедии. Вдоволь навеселившийся в машине зверь заскучал и захотел уже домой, но не смог самостоятельно открыть дверь. Полисменам пришлось разбивать стекло и в эту дыру казавшийся неуклюжим медведь на удивление легко выбрался на свободу.

Сейчас копы подсчитывают нанесенный служебному авто ущерб и щедро делятся с окружающими печальным опытом: если рядом есть лес с дикими животными, то не оставляйте в машине еду (особенно сладости) и закрывайте все-все двери.

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#видео #авто