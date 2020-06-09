ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим

Россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Маски обезопасят от вирусов в тех местах, где невозможно избегать скопления людей и соблюдать дистанцию: в транспорте, в магазинах", - приводит ТАСС пояснения Вуйнович.

Ранее ВОЗ обновила свои рекомендации по применению индивидуальных средств защиты. Теперь организация советует носить маски во всех людных местах. В большинстве регионов России действует масочный режим. С первого июня в Москве каждый выход на улицу возможен только при соблюдении индивидуальной защиты.