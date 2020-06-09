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09.06.2020 18:13
Рубрика: Общество

Российские исследователи обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину

Текст: Тимур Алимов
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Участники кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" обнаружили у берегов Антарктиды неизвестную впадину.

Как сообщили в Русском географическом обществе (РГО), подобное явление у побережья является редким.

- В непосредственной близости от Земли Александра Первого и залива Беллинсгаузена участники экспедиции обнаружили впадину в 800 метров, хотя окружающие глубины в среднем составляют порядка 200 метров, - отметили в РГО.

Фото: ВНИРО
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По словам руководителя экспедиции капитана первого ранга Олега Осипова, которые приводит РИА Новости, дно моря Беллинсгаузена вблизи берегов имеет большое количество глубоких продольных борозд. Их по всей вероятности оставили сползающие айсберги и ледники.

Напомним, исследовательское судно "Адмирал Владимирский" вернулось на базу ВМФ России в Кронштадте из кругосветного похода 8 июня. Экспедиция была приурочена к 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. За полгода судно прошло более 40 тысяч морских миль - около 74 тысяч километров.

Участники экспедиции, в частности, максимально подробно изучили море Беллинсгаузена, установили реальные координаты острова Петра I, определили положения Южного магнитного полюса в море Дюрвиля, а также провели обширные океанографические и гидрометеорологические работы в антарктических морях, пополнили базы климатических данных.

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