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Рубрика: Власть

Захарова оценила заявления США о "причастности" России к беспорядкам

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заявлять о том, что за протестами в Соединенных Штатах стоят русские, Кремль и Россия, - значит, не уважать собственный народ или не понимать, что происходит. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что сообщения о причастности России к беспорядкам в США - это миф.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Дипломат отметила, что российские политики неоднократно призывали коллег из США заниматься своими внутренними делами, прежде чем поучать остальных. Москва много лет говорила о проблемах, тщательно скрываемых официальными американскими властями, в частности в сфере прав человека, расизма, рассказала дипломат в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, первого июня бывший советник по нацбезопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США, вспыхнувшим из-за гибели афроамериканца от рук полицейских. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными эти утверждения. "Это чушь и чепуха. Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США", - подчеркнул дипломат.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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