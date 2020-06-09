Захарова оценила заявления США о "причастности" России к беспорядкам

Заявлять о том, что за протестами в Соединенных Штатах стоят русские, Кремль и Россия, - значит, не уважать собственный народ или не понимать, что происходит. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что сообщения о причастности России к беспорядкам в США - это миф.

Дипломат отметила, что российские политики неоднократно призывали коллег из США заниматься своими внутренними делами, прежде чем поучать остальных. Москва много лет говорила о проблемах, тщательно скрываемых официальными американскими властями, в частности в сфере прав человека, расизма, рассказала дипломат в интервью "Комсомольской правде".

Напомним, первого июня бывший советник по нацбезопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США, вспыхнувшим из-за гибели афроамериканца от рук полицейских. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал беспочвенными эти утверждения. "Это чушь и чепуха. Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США", - подчеркнул дипломат.