Распоряжение правительства Республики Алтай от 10 июня 2020 года № 339-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:
1) подпункт "а" пункта 3 дополнить словами ", кроме коллективных средств размещения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, полученную в соответствии с федеральным законодательством";
2) в пункте 14.1:
подпункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Действие настоящего подпункта не распространяется на организации общественного питания при обслуживании клиентов на открытых площадках при условии соблюдения указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";
подпункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Действие настоящего подпункта не распространяется на коллективные средства размещения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, полученную в соответствии с федеральным законодательством, при условии соблюдения указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин
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