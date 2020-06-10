Распоряжение правительства Республики Алтай от 10 июня 2020 года № 339-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) подпункт "а" пункта 3 дополнить словами ", кроме коллективных средств размещения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, полученную в соответствии с федеральным законодательством";

2) в пункте 14.1:

подпункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на организации общественного питания при обслуживании клиентов на открытых площадках при условии соблюдения указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

подпункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на коллективные средства размещения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, полученную в соответствии с федеральным законодательством, при условии соблюдения указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







