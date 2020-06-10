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10.06.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Блогер нашла огромную стоянку с брошенными дорогими авто

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Казалось бы, чем ещё может удивить Дубай: высокие небоскрёбы, ровнейшие дороги, дорогущие автомобили куда ни глянь… Но блогер Supercar Blondie нашла место, которое способно растрогать всех неравнодушных к автомобилям.

Огромная площадка с припаркованными автомобилями, оставшихся без хозяев, томятся под жарким солнцем Арабских Эмиратов.

Фото: www.reddit.com
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Как вы понимаете, здесь не стоят "Жигули" (хотя им бы мы точно удивились) или Chevrolet Cruz, стоянка набита дорогущими машинами, среди которых можно встретить Mercedes-AMG G 63, купе AMG GT, Porsche Cayenne, Lamborghini Huracan, Bentley Bentayga, Ferrari California.

Другими словами, назовите любой дорогой автомобиль, и он с большой долей вероятности тут припаркован. Правда, с такой же вероятностью он будет битым или некомплектным. Но это не отменяет того, что внутри можно обнаружить бонус, например, в одном из автомобилей ведущая нашла купюру номиналом 500 дирхам.

Все эти "железные кони" были свезены с различных частей города, потому что бесхозно пылились на парковках: какие-то после аварии были уже не пригодны для езды, какие-то оказались брошенными при бегстве своих владельцев из страны по различным причинам.

Автомобили постепенно выставляются на торги и обретают новых хозяев.

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