Блогер нашла огромную стоянку с брошенными дорогими авто

Казалось бы, чем ещё может удивить Дубай: высокие небоскрёбы, ровнейшие дороги, дорогущие автомобили куда ни глянь… Но блогер Supercar Blondie нашла место, которое способно растрогать всех неравнодушных к автомобилям.

Огромная площадка с припаркованными автомобилями, оставшихся без хозяев, томятся под жарким солнцем Арабских Эмиратов.

Как вы понимаете, здесь не стоят "Жигули" (хотя им бы мы точно удивились) или Chevrolet Cruz, стоянка набита дорогущими машинами, среди которых можно встретить Mercedes-AMG G 63, купе AMG GT, Porsche Cayenne, Lamborghini Huracan, Bentley Bentayga, Ferrari California.

Другими словами, назовите любой дорогой автомобиль, и он с большой долей вероятности тут припаркован. Правда, с такой же вероятностью он будет битым или некомплектным. Но это не отменяет того, что внутри можно обнаружить бонус, например, в одном из автомобилей ведущая нашла купюру номиналом 500 дирхам.

Все эти "железные кони" были свезены с различных частей города, потому что бесхозно пылились на парковках: какие-то после аварии были уже не пригодны для езды, какие-то оказались брошенными при бегстве своих владельцев из страны по различным причинам.

Автомобили постепенно выставляются на торги и обретают новых хозяев.