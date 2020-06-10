Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой

Чемпионы мира по боксу в тяжелом весе по разным версиям британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боев. Об этом сообщил промоутер последнего Эдди Хирн.

Джошуа является обладателем поясов по престижным версиям WBA и IBF, также ему принадлежит титул WBO. Фьюри владеет поясом WBA, который он отобрал у Деонтея Уайлдера.

"Многое еще предстоит сделать, но мы уже смотрим места и намечаем даты. Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями. Все детали с нашей стороны согласованы, то же самое я могу сказать о команде Фьюри, поэтому справедливо сказать, что оба боксера согласились на два поединка", - сказал Хирн, которого цитирует Sky Sports.

По его словам, первый бой может пройти летом 2021 года, но пока еще остались моменты, которые стороны не согласовали.

На профессиональном ринге 31-летний Фьюри провел 31 бой, в которых одержал 30 побед (из них 21 - нокаутом) и один поединок завершил ничьей. У Джошуа, который на год младше своего будущего соперника, 23 победы 21 нокаутом и одно поражение.