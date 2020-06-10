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10.06.2020 18:34
Рубрика: Спорт

Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой

Текст: Максим Домчев
Тайсон Фьюри (в центре) празднует победу над Деонтеем Уайлдером. Фото: AP Photo/Isaac Brekken Тайсон Фьюри (в центре) празднует победу над Деонтеем Уайлдером. Фото: AP Photo/Isaac Brekken
Тайсон Фьюри (в центре) празднует победу над Деонтеем Уайлдером. Фото: AP Photo/Isaac Brekken

Чемпионы мира по боксу в тяжелом весе по разным версиям британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боев. Об этом сообщил промоутер последнего Эдди Хирн.

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Джошуа является обладателем поясов по престижным версиям WBA и IBF, также ему принадлежит титул WBO. Фьюри владеет поясом WBA, который он отобрал у Деонтея Уайлдера.

"Многое еще предстоит сделать, но мы уже смотрим места и намечаем даты. Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями. Все детали с нашей стороны согласованы, то же самое я могу сказать о команде Фьюри, поэтому справедливо сказать, что оба боксера согласились на два поединка", - сказал Хирн, которого цитирует Sky Sports.

По его словам, первый бой может пройти летом 2021 года, но пока еще остались моменты, которые стороны не согласовали.

На профессиональном ринге 31-летний Фьюри провел 31 бой, в которых одержал 30 побед (из них 21 - нокаутом) и один поединок завершил ничьей. У Джошуа, который на год младше своего будущего соперника, 23 победы 21 нокаутом и одно поражение.

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