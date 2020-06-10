ЦИК: Голосование по Конституции пройдет на 96,5 тысячи участков

С 25 июня по 1 июля голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ пройдет на 96,5 тысячи участков. Об этом сообщила на заседании ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, 94 тысячи участков - постоянно действующие, участковые комиссия на них сформированы сроком на пять лет. Еще 2,5 тысячи участков - временные. Это обычная практика выборов в последние годы, напомнила Элла Памфилова. 1131 из них будет образован в местах временного пребывания граждан - в труднодоступных местностях, на судах, которые будут находиться в плавании в дни голосования, на полярных станциях и в изоляторах.

Голосование по поправкам в Конституцию указом президента назначено на 1 июля. Для удобства граждан участки откроются 25 июня. С 5 июня до двух часов дня 21 июня принимаются заявления по системе "Мобильный избиратель" от желающих проголосовать по месту фактического нахождения. Их можно подать через портал госуслуг, в МФЦ, в территориальных комиссиях, а с 16 июня - также в участковых избиркомах.