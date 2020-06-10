Двигатель Aurus будет использоваться для малой авиации

Двигатель автомобиля Aurus будет использоваться, в том числе, для малой авиации. Об этом депутатам рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Напомним, что Aurus - семейство автомобилей представительского и высшего класса. Разработка проекта ведется институтом "НАМИ" с 2013 года. 7 мая 2018 года на инаугурации президента России использовались автомобили этого проекта.

Двигатель показал себя как компактный, мощный и с максимальным КПД, заявил Мантуров депутатам.

"Полностью российский двигатель, который, кстати, будет, в том числе, использоваться для малой авиации", - рассказал он.