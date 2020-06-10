Эксперты опасаются роста числа кибератак после окончания самоизоляции

75% специалистов по информационной безопасности опасаются роста числа кибератак из-за послабления режима самоизоляции. Об этом в своем исследование сообщает компания Check Point (есть у "РГ").

Когда в начале пандемии компании переводили сотрудников на удаленную работу, больше всего беспокойства вызывало обеспечение безопасного удаленного доступа и VPN - так ответили 62% респондентов. 47% опрошенных сообщили, что были обеспокоены вопросом предотвращения атак с использованием методов социальной инженерии, а 52% назвали одним из основных вызовов защиту конечных точек и домашних Wi-Fi сетей сотрудников.

"Еще до введения режима самоизоляции многие компании разрешили сотрудникам работать удаленно. Как только режим вступил в силу, у организаций не осталось другого выхода, как в кратчайшие сроки организовать удаленный доступ для всех своих сотрудников. Безусловно, эти меры привели к возникновению новых возможностей для осуществления атак злоумышленниками, - объясняет Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. - Несмотря на то, что сейчас мы постепенно возвращаемся к прежней жизни, угроза кибератак отнюдь не снижается. Компаниям необходимо использовать комплексные решения для обеспечения безопасности нулевого дня, чтобы не пострадать от лавины кибератак нового поколения".

В то же время 65% специалистов по ИБ отметили, что их компании блокируют доступ внешних компьютеров к корпоративным VPN. И лишь только 29% сообщают о развертывании систем защиты конечных устройств сотрудников, а 35% проводят проверку на соответствие требованиям. 51% специалистов заявили, что наибольшая угроза исходит от домашних устройств, 33% видят основную угрозу безопасности в мобильных устройствах сотрудников.