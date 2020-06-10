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10.06.2020 08:41
Рубрика: ПДД

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.

Об этом в интервью "KP.Ru" рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Александр Быков. По его словам, это не новый алкотестер: проверку можно проводить сразу на целом потоке машин, движущихся в одну полосу. Метод позволяет оценить концентрацию паров этанола в воздухе.

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- В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть - мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования, - пояснил Александр Быков, - Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить дальнейшее движение.

Таким образом, весь поток водителей будет охвачен проверкой, которая не займет много времени. Машины будут направляться в одну полосу, и за 20-30 минут можно будет охватить большое количество водителей. Они, в свою очередь, тоже будут понимать, что в любое время и в любом месте могут быть проверены на трезвость.

"Это нам позволит удержать часть водителей от выезда на дорогу в состоянии опьянения", - резюмировал Александр Быков.

Если будет получено положительное заключение Общественной палаты на новую методику, работа над документом продолжится в правительстве.

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#ПДД #ГИБДД