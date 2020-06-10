Государство получит единую базу ключевых данных обо всех гражданах

В России с 2022 года заработает единый регистр со сведениями о населении. ФИО, даты рождения, родственные связи, документы о браке - все это будет отражено в системе, контролировать работу которой будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Регистр необходим и государству, и гражданам. В первом случае систематизированные данные о населении помогут более эффективно планировать социальную и экономическую политику: сколько детских садов и школ построить, какие объемы социальной помощи необходимы, достаточно ли клиник в том или ином районе.

Для граждан появление регистра означает упрощение бумажных процедур. Не нужно будет собирать пакеты документов по разным инстанциям, не нужно будет ехать в родной город, чтобы восстановить свидетельство о рождении - все данные будут оцифрованы и доступны в любом уголке страны.

Никаких новых данных в регистре содержаться не будет, заявил 8 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев в интервью Владимиру Познеру. "Ничего нового не возникает. Все, что поименовано по позициям в этом регистре, стопроцентно содержится даже не в одной, а в нескольких информационных системах, - пояснил министр. - Люди боятся, что любая концентрация персональных данных в одном месте создаст дополнительные риски утечки эти персональных данных, но они ошибаются".

Регистр свяжет уже существующие данные, которые используются для оказания поддержки населению, пояснили в ФНС. В нем не будет медицинских и биометрических данных, штрихкодов, телефонов, налогов, имущества, штрафов, описаний свойств личности.

Регистр поможет эффективнее планировать строительство детских садов, школ и больниц, а также упростит гражданам бумажную волокиту

В регистре будут храниться только основные сведения о человеке - его имя, дата и место рождения, пол и различные идентификаторы других систем. Например, идентификатор Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), который необходим для пользования порталом госуслуг.

Так называемый цифровой профиль гражданина на портале будет наполняться из регистра населения на основе данных из Пенсионного фонда, МВД и других систем по согласию гражданина, подчеркнули в пресс-службе Минкомсвязи. Кроме того, граждане смогут через портал госуслуг обращаться к регистру и проверять сведения о самих себе.

Перевод всех данных о населении в цифровой формат позволит гораздо быстрее оказывать материальную и социальную поддержку тем, кто в ней нуждается, уверяют ведомства. Когда регистр заработает, многие госуслуги будут оказываться в проактивном режиме, то есть без необходимости подавать заявления и собирать документы. Система сама будет высчитывать, кому и какая требуется поддержка.

Предпосылки для создания подобных услуг, называемых суперсервисами, уже существуют. Так, Минкомсвязи совместно с ФНС и Минтрудом планируют разработать новый сервис на портале госуслуг по социальным льготам и выплатам на детей. Как только статус гражданина изменится, сведения будут автоматически подтягиваться в систему, и в личный кабинет гражданина придет уведомление о причитающихся ему льготах.

В подобном формате уже предоставляются сертификаты о материнском капитале. Молодым родителям достаточно подать сведения в ЗАГС, и через какое-то время готовый документ в электронном формате выгружается на портал госуслуг. Таким образом оформлено уже более 135 тысяч сертификатов на маткапитал.

ЗАГС станет основным поставщиком информации для формирования регистра населения. Сейчас идет оцифровка всех записей гражданского состояния. Она должна быть завершена к концу 2020 года. На данный момент в электронный формат переведено уже более 50 процентов данных, сообщили в ФНС. На прошлой неделе правительство выделило Минфину 633 млн рублей, чтобы ускорить этот процесс.