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10.06.2020 16:53
Рубрика: Общество

Найдена древняя "инструкция" по строительству Великой китайской стены

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи обнаружили рядом с Великой китайской стеной каменную табличку с текстом, датируемую периодом правления императора Ваньли из династии Мин (1368-1644 годы нашей эры).

Об открытии рассказало информационное агентство "Синьхуа". Оно было сделано в пригороде Пекина, городе Хуайру. Каменная табличка была обнаружена буквально у Великой китайской стены.

Фото: wikipedia.org
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Ее длина составляет 55 сантиметров, ширина - 35 сантиметров, а толщина - 10 сантиметров. Кстати, весит этот артефакт около 50 килограмм. Ученые датировали его периодом правления императора Ваньли. Это было его тронное имя, а при рождении ему дали имя Чжу Ицзюнь.

Он родился в 1563 году, а трон занял уже в 1572 году. Умер тринадцатый император Китая династии Мин в 1620 году, а его правление стало одним из самых долгих в истории этой страны.

Исследователь Шан Хенг из Пекинского института культурного наследия считает, что текст на обнаруженной табличке содержит краткую информацию о строительстве той части Великой китайской стены, которая расположена в Хуайру. Его еще предстоит целиком расшифровать.

Первым эту плиту заметил так называемый защитник стены, который патрулировал одну из ее секций. В Хуайру с прошлого года работает 11 штатных защитников. Они убирают мусор, а также отговаривают туристов от лазания по опасным участкам стены. Кстати, за год эти защитники обнаружили 11 культурных реликвий, в том числе древние каменные таблички.

Как уже рассказывала "РГ", ранее команда израильских, монгольских и американских исследователей впервые нанесла на карту всю северную часть Великой китайской стены, расположенную в монгольской степи. Ее анализ показал, что построена она была не для военных целей, а для контроля за передвижением населения.

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