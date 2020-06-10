Как будет рассчитываться стоимость полиса автогражданки?

Уже 23 августа вступят в силу поправки в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми страховщики начнут считать стоимость полиса по-новому. Как это будет и в чем разница по сравнению с сегодняшним расчетом, на пальцах посчитал корреспондент "РГ" вместе с экспертом по страхованию портала Сравни.ру Александром Крайником.

С внедрением этих поправок снимается обязательность установки единого базового тарифа на регион. Теперь страховщик может установить условно в Москве для Иванова минимальный тариф 2746 рублей, а для Петрова 4942 рубля.

- Давайте рассмотрим пример, - предлагает Александр Крайник. - Базовый тариф на Москву в одной из страховых компаний составляет сегодня 4112 рублей. Мне 33 года, стаж вождения с 2006 года, авто свыше 150 л.с., коэффициент бонус-малус - 0,65 (7 лет без аварий). Мой страховщик точно знает, что я хороший водитель - ведь у меня нет штрафов, маленький пробег. Компания может принять решение поставить мне базовый тариф в минимальном размере 2746 рублей и, что самое главное, будет иметь на это право. А раньше она должна была либо всех за эту цену страховать, либо никого.

Получается: 2746 * 2 (коэффициент территории для Москвы) * 0,65 (КБМ) * 1,6 (коэфф. мощности свыше 150 л.с.) = 5711 рублей.

- А теперь представим, что я систематически проезжаю на красный свет, - продолжает эксперт. - Страховщик может поставить мне максимальный тариф - 4942 * 2 (коэфф. территории для Москвы) * 0,65 (мой КБМ) * 1,6 (коэфф. мощности свыше 150 л.с.) * 1 (годовой полис) = 10 272 рубля. И здесь появляется разница в стоимости в 4500 рублей. При этом страховые компании самостоятельно будут вырабатывать методологию расчета факторов, которые влияют на риски наступления ДТП, кто-то будет считать по штрафам, а кто-то по другим, "иным факторам", ведь именно такую формулировку оставили в законе об ОСАГО.

Чтобы страховщики не злоупотребляли "иными факторами", Центробанк сам подстраховался и установил две нормы: первая - страховые компании будут обязаны публиковать свои методики расчета страховых тарифов, а второй - ЦБ опубликует список недопустимых "иных факторов".